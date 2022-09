Pagelle Sampdoria-Milan 1-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 10 settembre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la sesta giornata del campionato di. A Marassi la partita si sblocca dopo pochi minuti grazie alla rete di Messias, qualche minuto più tardi arriva il raddoppio di De Ketelaere ma viene annullato per una posizione di fuorigioco di Giroud. Nella ripresa Leao viene espulso per doppia ammonizione e la partita cambia: Djuricic fa 1-1. Ma la gioia della Samp dura poco visto che Giroud segna l’1-2 su rigore. Nel finale forcing totale dei ragazzi di Giampaolo che colpiscono un altro palo ma si devono arrendere nel finale. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS: Audero 6.5; Bereszynski 5.5 (14’st Gabbiadini 6), Ferrari 6, ...

sportli26181512 : Sampdoria, le pagelle di CM: ecco Djuricic, Bereszynski fatica: Sampdoria-Milan 1-2 Audero 6: il tiro di Messias no… - notizie_milan : Sampdoria-Milan, le pagelle della partita - zazoomblog : Sampdoria-Milan 1-2 le pagelle e il tabellino della partita - #Sampdoria-Milan #pagelle #tabellino - zazoomblog : Sampdoria-Milan 1-2 le pagelle e il tabellino della partita - #Sampdoria-Milan #pagelle #tabellino… - sportface2016 : #Giroud la decide, ##Tonali domina a centrocampo: le pagelle e i voti di #SampdoriaMilan. #Fabbri il peggiore in ca… -

Forse troppa contro ladi Giampaolo. Ma in dieci per un tempo intero la squadra ha dimostrato di avere un grande cuore, un perfetto equilibrio e forza mentale.I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Milan Ledei protagonisti del match trae Milan, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Leao (Milan) FLOP: Bereszynski () VOTI ...Pagelle tabellino di Sampdoria-Milan, match dello stadio Marassi di Genova, valido per la sesta giornata di Serie A ...Leao croce e delizia, Kjaer e Giroud mettono tutta la loro esprienza in campo, Maignan è sempre più Magic. Queste le pagelle del Milan di Sampdoria-Milan. Maignan 7.5: sul gol è incolpevole, compie i ...