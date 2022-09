Napoli-Spezia, i convocati: nessuna sorpresa, ci sono tutti tranne Osimhen e Demme (Di sabato 10 settembre 2022) Il Napoli ha diramato i convocati di Spalletti per la partita prevista alle ore 15 di oggi allo Stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia di Luca Gotti. nessuna sorpresa: ci sono tutti gli uomini della rosa ad eccezione di Victor Osimhen, fermo per una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, e Diego Demme, che alla fine di agosto si è rotto il cuboide in allenamento. Ecco i convocati: I convocati di #NapoliSpezia #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Aq8rECW9xx — Official SSC Napoli (@sscNapoli) September 10, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Ilha diramato idi Spalletti per la partita prevista alle ore 15 di oggi allo Stadio Diego Armando Maradona contro lodi Luca Gotti.: cigli uomini della rosa ad eccezione di Victor, fermo per una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra, e Diego, che alla fine di agosto si è rotto il cuboide in allenamento. Ecco i: Idi ##ForzaSempre pic.twitter.com/Aq8rECW9xx — Official SSC(@ssc) September 10, 2022 L'articolo ilsta.

