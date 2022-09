Napoli Spezia 0-0 LIVE: il primo tempo termina a reti inviolate (Di sabato 10 settembre 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Napoli e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Spezia si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Spezia 0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4? primo calcio d’angolo – Il primo corner del match è per lo Spezia, con Holm che si vede intercettare il suo traversone da Mario Rui. 6? Che giocata Kvartskhelia – Il georgiano vola sulla fascia e supera due avversari con due tunnel consecutivi. Entrano in area calcia col destro, ma il suo tiro viene respinto. 14? Occasione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) Allo stadio Maradona, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 4?calcio d’angolo – Ilcorner del match è per lo, con Holm che si vede intercettare il suo traversone da Mario Rui. 6? Che giocata Kvartskhelia – Il georgiano vola sulla fascia e supera due avversari con due tunnel consecutivi. Entrano in area calcia col destro, ma il suo tiro viene respinto. 14? Occasione ...

