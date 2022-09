MOVIOLA – Sampdoria-Milan | Kjaer frana su Sabiri | per Fabbri non è rigore | ma tanti dubbi

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) Ennesimo episodio dadi, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al settantaseiesimo minuto, sul punteggio di 2-1 per i rossoneri, i padroni di casa vanno all’assalto dell’area rossonera e con un’azione veloce e sullo strettoviene lanciato da Gabbiadini, il giocatore doriano viene fermato da un intervento dial limite ma pernon c’è nulla. Rivedendo le immagini però si vede nettamente di come il difensore danese si disinteressi totalmente del pallone e frani su. Sembra piùche no. Il Var, come avviene in questi casi, lascia la decisione del campo. Ma è un episodio che farà davvero discutere. SportFace.