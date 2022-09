Mare fuori 3, Edoardo spara: la scena spoiler | Video (Di sabato 10 settembre 2022) Uno spoiler della fiction Mare fuori lascia tutti senza parole, nel Video si vede Edoardo che spara a qualcuno Cosa succederà nei nuovi episodi di Mare fuori? I tantissimi fan della fiction da mesi non vedono l’ora di scoprire tutte le novità e i colpi di scena della terza stagione, dovranno però attendere ancora un po’. Mare fuori logo (Screenshot da Facebook)La terza stazione dell’amatissima fiction infatti non andrà in onda prima del 2023. Stando alle indiscrezioni la messa in onda dei nuovi episodi è prevista per il mese di febbraio, ma una data ufficiale non è stata ancora resa nota dalla produzione. Durante questa lunga e snervante attesa inizia a trapelare qualche piccola ed ... Leggi su vesuvius (Di sabato 10 settembre 2022) Unodella fictionlascia tutti senza parole, nelsi vedechea qualcuno Cosa succederà nei nuovi episodi di? I tantissimi fan della fiction da mesi non vedono l’ora di scoprire tutte le novità e i colpi didella terza stagione, dovranno però attendere ancora un po’.logo (Screenshot da Facebook)La terza stazione dell’amatissima fiction infatti non andrà in onda prima del 2023. Stando alle indiscrezioni la messa in onda dei nuovi episodi è prevista per il mese di febbraio, ma una data ufficiale non è stata ancora resa nota dalla produzione. Durante questa lunga e snervante attesa inizia a trapelare qualche piccola ed ...

