Lulù sta con un ex di Amici? La foto non mente! (Di sabato 10 settembre 2022) Lulù Salssie ha davvero dimenticato Manuel Bortuzzo? Le ultime indiscrezioni non lascerebbero dubbi Sembra che l’ex gieffina abbia davvero accantonato la storia ormai finita con Manuel Bortuzzo. La Salaissè di recente è stata beccata in più occasioni in dolce compagnia. Si tratta del rapper Astol, all’anagrafe Pasquale Giannetti, conosciuto anche per la sua partecipazione ad Amici. Ma cosa c’è di vero in questo gossip? (web)Lulù ha un nuovo amore? Tra Lulù e Astol pare ci sia del tenero. A confermarlo non solo i pettegolezzi circolati in rete, ma anche delle foto che non lascerebbero dubbi. Infatti, proprio l’artista, di recente ha postato uno scatto intimo. Come si vede dall’immagine la Salaisseè poggia la sua mano sulla gamba del cantante. La principessa si è finalmente buttata ... Leggi su formatonews (Di sabato 10 settembre 2022)Salssie ha davvero dimenticato Manuel Bortuzzo? Le ultime indiscrezioni non lascerebbero dubbi Sembra che l’ex gieffina abbia davvero accantonato la storia ormai finita con Manuel Bortuzzo. La Salaissè di recente è stata beccata in più occasioni in dolce compagnia. Si tratta del rapper Astol, all’anagrafe Pasquale Giannetti, conosciuto anche per la sua partecipazione ad. Ma cosa c’è di vero in questo gossip? (web)ha un nuovo amore? Trae Astol pare ci sia del tenero. A confermarlo non solo i pettegolezzi circolati in rete, ma anche delleche non lascerebbero dubbi. Infatti, proprio l’artista, di recente ha postato uno scatto intimo. Come si vede dall’immagine la Salaisseè poggia la sua mano sulla gamba del cantante. La principessa si è finalmente buttata ...

Mariste76013281 : @Rosanna52702609 I SOGNI SON DESIDERI CHE POSSONO DIVENTARE REALTÀ..... È quello che sta succedendo a te dolce Lulù… - Olindo35055898 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.09.2022 La dolce #Lulù sta molto meglio, non appena le condizioni lo permetteranno andrà in clinica per gli esa… - ElettricM : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.09.2022 La dolce #Lulù sta molto meglio, non appena le condizioni lo permetteranno andrà in clinica per gli esa… - falconiofr : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.09.2022 La dolce #Lulù sta molto meglio, non appena le condizioni lo permetteranno andrà in clinica per gli esa… - Mia89371456 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 09.09.2022 La dolce #Lulù sta molto meglio, non appena le condizioni lo permetteranno andrà in clinica per gli esa… -