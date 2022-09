"L’ultimo turno di guardia" di Alberto Rollo (Di sabato 10 settembre 2022) La scena è l’interno di una torre, forse cella di isolamento, forse appendice di un nosocomio, forse rifugio metropolitano: comunque un luogo di segregazione e contemplazione. Chi parla è un malato di tempo, una figura a... Leggi su today (Di sabato 10 settembre 2022) La scena è l’interno di una torre, forse cella di isolamento, forse appendice di un nosocomio, forse rifugio metropolitano: comunque un luogo di segregazione e contemplazione. Chi parla è un malato di tempo, una figura a...

DucaAndrea85 : Ultimo turno di Seria A, intervallo. L'Inter è sotto, rischia di perdere il campionato. Simone dice a tutti che so… - AlbeDelDeserto : Io quando la mia bestie mi parla di come l'ultimo fuckboy di turno le stia causando altri 5 mesi di terapia dallo p… - sportli26181512 : Italia Gran Bretagna, il risultato in diretta live della partita degli Europei di basket: Italia in campo nel quint… - sportli26181512 : Italia Gran Bretagna, il risultato in diretta live della partita degli Europei di basket: Italia in campo nel quint… - antucontini : @officialstiva @parallelecinico Non lo dico solo per l'Italia. I tornei si organizzano bene, non si può lasciare al… -