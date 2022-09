John Elkann | 'Allegri è una garanzia | Juve da scudetto E farà bene anche in Champions League'

Gazzetta_it : Parla John Elkann: 'Ferrari e Juventus, dico tutto' - GoalItalia : John Elkann punta forte sui bianconeri di Allegri: 'Sono più che fiducioso' ????? - J_network24 : ??? #Juventus | Lunga intervista di John #Elkann alla Gazzetta: 'Sono preoccupato per quello che c’è intorno al calc… - Giornaleditalia : #italpresssport John Elkann 'Ferrari e Juve torneranno presto a vincere' - MarcusGuad : Se #Allegri 'conosce lo spirito del club' e se 'con il Psg abbiamo giocato alla pari' e a dire queste cose è John… -

Lo afferma, presidente di Ferrari e Stellantis, in una intervista alla Gazzetta dello Sport. 'Nella squadra Stellantis i marchi italiani fanno una bellissima figura. La 500 elettrica è la ...Commenta per primo La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi.vede la sua Juventus campione d'Italia : 'Scudetto subito e bella figura in Champions'. Walter Sabatini lancia Leandro Paredes : 'Nessuno verticalizza come lui, può fare 10 gol'. Zhang ...Il presidente della Rossa 'Ottimo lavoro di Binotto ma dobbiamo ancora crescere' ROMA (ITALPRESS) - 'Abbiamo puntato a essere anzitutto ...John Elkann, presidente del gruppo Stellantis e della Ferrari, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Quest’anno siamo competitivi, come avevo previsto due anni fa. E siamo stati capaci di trasformare ...