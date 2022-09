Inzaghi niente esonero, ma nemmeno passi falsi: contro il Torino per il riscatto (Di sabato 10 settembre 2022) Inzaghi chiamato a dare una scossa all’Inter contro il Torino Torna in campo l’Inter e lo fa oggi contro il Torino. La squadra nerazzurra è chiamata al riscatto dopo i due ko consecutivi contro Milan (in campionato) e contro Bayern Monaco (Champions League). Salda la panchina di Inzaghi che però deve dare una scossa alla squadra e rilanciare le ambizioni della stagione. “Inzaghi sa di non poter sbagliare di nuovo: tre battute d’arresto di fila renderebbero l’aria irrespirabile e complicherebbero molte cose. Non solo in classifica. La società non prende in considerazione l’idea di un esonero perché 6-7 partite compresse in 4 settimane non fanno cambiare le valutazione fatte a giugno, quando è ... Leggi su intermagazine (Di sabato 10 settembre 2022)chiamato a dare una scossa all’InterilTorna in campo l’Inter e lo fa oggiil. La squadra nerazzurra è chiamata aldopo i due ko consecutiviMilan (in campionato) eBayern Monaco (Champions League). Salda la panchina diche però deve dare una scossa alla squadra e rilanciare le ambizioni della stagione. “sa di non poter sbagliare di nuovo: tre battute d’arresto di fila renderebbero l’aria irrespirabile e complicherebbero molte cose. Non solo in classifica. La società non prende in considerazione l’idea di unperché 6-7 partite compresse in 4 settimane non fanno cambiare le valutazione fatte a giugno, quando è ...

