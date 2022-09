Inter, Steven Zhang vola negli USA: tra i possibili acquirenti c’è Ranadivé (Di sabato 10 settembre 2022) Si susseguono voci sulla cessione dell’Inter con il presidente Steven Zhang che si troverebbe negli USA Trovano sempre più spazio nell’edizione odierne dei giornali le voci sulla possibile cessione dell’Inter da parte di Suning. Secondo Tuttosport, i nuovi proprietari saranno statunitensi e proprio negli USA si troverebbe Steven Zhang, presidente del club di Viale ddella Liberazione. “La valutazione di 1,2 miliardi sarebbe superiore a quella data finora da Suning all’Inter, pari a un miliardo e finora ritenuta troppo elevata dal mercato. Difficilmente Ranadivé o un altro compratore americano in questo momento accetterebbe di trattare su questa base di partenza, considerata eccessiva. Finora non si è andati oltre ... Leggi su intermagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Si susseguono voci sulla cessione dell’con il presidenteche si troverebbeUSA Trovano sempre più spazio nell’edizione odierne dei giornali le voci sulla possibile cessione dell’da parte di Suning. Secondo Tuttosport, i nuovi proprietari saranno statunitensi e proprioUSA si troverebbe, presidente del club di Viale ddella Liberazione. “La valutazione di 1,2 miliardi sarebbe superiore a quella data finora da Suning all’, pari a un miliardo e finora ritenuta troppo elevata dal mercato. Difficilmenteo un altro compratore americano in questo momento accetterebbe di trattare su questa base di partenza, considerata eccessiva. Finora non si è andati oltre ...

