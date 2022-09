Insigne non si allena: “problemi familiari, il Toronto in ansia” (Di sabato 10 settembre 2022) Lorenzo Insigne continua la nuova avventura in MLS, il calciatore italiano si è confermato di grande talento e in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento con gol e assist per i compagni. Il Toronto è reduce da un momento altalenante e la corsa playoff è sempre più difficile. “Insigne sta affrontando un problema familiare e oggi (sabato, ndr) non si allenerà”. È quanto fa sapere TFC Talk, confermando i problemi personali del calciatore. “Per rispetto della famiglia Insigne, non diremo altro”. Al suo fianco Criscito, suo compagno e grande amico. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 settembre 2022) Lorenzocontinua la nuova avventura in MLS, il calciatore italiano si è confermato di grande talento e in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento con gol e assist per i compagni. Ilè reduce da un momento altalenante e la corsa playoff è sempre più difficile. “sta affrontando un problema familiare e oggi (sabato, ndr) non si allenerà”. È quanto fa sapere TFC Talk, confermando ipersonali del calciatore. “Per rispetto della famiglia, non diremo altro”. Al suo fianco Criscito, suo compagno e grande amico. L'articolo CalcioWeb.

