Il telegramma di Putin a Re Carlo III: “Ti auguro buona salute” (Di sabato 10 settembre 2022) Mosca – Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con il re Carlo III per la sua ascesa al trono. In un telegramma pubblicato sul sito del Cremlino, riporta l’agenzia Tass, Putin ha augurato “successo” e “buona salute” al nuovo monarca. “Vostra Maestà, vi prego di accettare le mie sincere congratulazioni per la vostra ascesa al trono. auguro a Vostra Maestà successo, buona salute e tutto il meglio. Cordiali saluti, Vladimir Putin”, si legge nel telegramma. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022) Mosca – Il presidente russo, Vladimir, si è congratulato con il reIII per la sua ascesa al trono. In unpubblicato sul sito del Cremlino, riporta l’agenzia Tass,ha augurato “successo” e “” al nuovo monarca. “Vostra Maestà, vi prego di accettare le mie sincere congratulazioni per la vostra ascesa al trono.a Vostra Maestà successo,e tutto il meglio. Cordiali saluti, Vladimir”, si legge nel. (fonte Adnkronos)

