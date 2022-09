I sentieri di montagna tutti in una app, il progetto del CAI (Di sabato 10 settembre 2022) La novità da conoscere: – Club Alpino Italiano con Webmapp. Tutte le informazioni utili da conoscere. Una applicazione da scaricare sullo smartphone per avere a portata di mano la mappa digitale completa di tutti i sentieri di montagna n Italia. Un grande progetto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 settembre 2022) La novità da conoscere: – Club Alpino Italiano con Webmapp. Tutte le informazioni utili da conoscere. Una applicazione da scaricare sullo smartphone per avere a portata di mano la mappa digitale completa didin Italia. Un grandeL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Istoreco : Ultimo giorno in montagna dei Sentieri Partigiani. Alla prossima! - Walter_Sestili : RT @GardaOutdoors: Per la sua unicità sia naturalistica che storica, il #Ponale è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei. Trekking… - gabb_gabbiano : RT @GardaOutdoors: Per la sua unicità sia naturalistica che storica, il #Ponale è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei. Trekking… - carlo_bonardi : RT @GardaOutdoors: Per la sua unicità sia naturalistica che storica, il #Ponale è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei. Trekking… - GardaOutdoors : Per la sua unicità sia naturalistica che storica, il #Ponale è uno dei più belli e conosciuti sentieri europei. Tre… -