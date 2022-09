Fabbri, una serata da incubo: Var, proteste, rigori ed espulsioni. A Genova è caos (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo un buon Lazio-Inter, Michael Fabbri di Ravenna incappa in una serata davvero difficile. A Genova, in un Marassi infuocato, per Sampdoria-Milan l’arbitro non brilla per usare un eufemismo. Tantissimi gli episodi da rivedere, tanti i dubbi e una gestione del match tutt’altro che brillante. Al diciassettesimo minuto il primo grande errore della serata: Leao protegge palla, allarga leggermente il gomito e l’arbitro non solo fischia fallo ma ammonisce il fuoriclasse portoghese, una decisione davvero discutibile. E sarà anche un’ammonizione pesante visto che al 47? Leao prova la rovesciata ma prende in testa Ferrari, è gioco pericoloso: cartellino giallo indiscutibile che fa il paio con quello del primo tempo, rosso. Nel mezzo un gol di De Ketelaere annullato al Var per fuorigioco attivo di Giroud, decisione ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo un buon Lazio-Inter, Michaeldi Ravenna incappa in unadavvero difficile. A, in un Marassi infuocato, per Sampdoria-Milan l’arbitro non brilla per usare un eufemismo. Tantissimi gli episodi da rivedere, tanti i dubbi e una gestione del match tutt’altro che brillante. Al diciassettesimo minuto il primo grande errore della: Leao protegge palla, allarga leggermente il gomito e l’arbitro non solo fischia fallo ma ammonisce il fuoriclasse portoghese, una decisione davvero discutibile. E sarà anche un’ammonizione pesante visto che al 47? Leao prova la rovesciata ma prende in testa Ferrari, è gioco pericoloso: cartellino giallo indiscutibile che fa il paio con quello del primo tempo, rosso. Nel mezzo un gol di De Ketelaere annullato al Var per fuorigioco attivo di Giroud, decisione ...

