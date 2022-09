Europei basket 2022 | la Spagna vince all’overtime con la Lituania e vola ai quarti di finale

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022) Termina 102-94 il match tra, partita valida per gli ottavi dideglimaschili di. Ottima prestazione per ladunque, all’EuroArena di Berlino, che permette agli iberici di approdare aidicontro lante di Finlandia-Croazia. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE DEIDILa cronaca In avvio di partita laparte con decisione, andando avanti di quattro punti con Hernangomez e Fernandez. Nellaperò entra in gioco Grigonis e riporta rapidamente la situazione in parità, con alcune buone giocate nei pressi dell’area e diversi liberi ...