Espulsione Leao, scontro terrificante con Ferrari: cos'è successo in Samp Milan

Espulsione Leao: doppio giallo per l'attaccante del Milan dopo lo scontro con la Sampdoria. cos'è successo Rafael Leao è stato espulso al 46? di Sampdoria-Milan. L'attaccante portoghese ha colpito con un calcio il volto di Ferrari nel tentativo di colpire il pallone in rovesciata in area. Dopo un attimo di esitazione Fabbri ha estratto il giallo nei confronti del rossonero che era stato ammonito nel primo tempo. Leao ha poi abbracciato Ferrari, bendato, prima di lasciare il campo. Rafa salterà il big match col Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

