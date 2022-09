DIRETTA F1, GP Italia 2022 LIVE: risultati FP3 in tempo reale a Monza (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del sabato del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1! Le prove libere della giornata di ieri si sono concluse con una Ferrari che ha lanciato un segnale positivo in termini di prestazioni. Miglior tempo per Charles Leclerc nelle FP1, miglior tempo per Carlos Sainz nelle FP2, con un Max Verstappen sempre presente ma che dovrà scontare una penalità in quanto monterà un nuovo motore endotermico sulla sua monoposto; di conseguenza, risultano particolarmente interessanti gli appuntamenti odierni. Difatti, le FP3 ci diranno ancora di più circa i ritmi di ogni vettura in vista della gara di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP1 – Cronaca FP2 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale del sabato del Gran Premio d’di Formula 1! Le prove libere della giornata di ieri si sono concluse con una Ferrari che ha lanciato un segnale positivo in termini di prestazioni. Migliorper Charles Leclerc nelle FP1, migliorper Carlos Sainz nelle FP2, con un Max Verstappen sempre presente ma che dovrà scontare una penalità in quanto monterà un nuovo motore endotermico sulla sua monoposto; di conseguenza, risultano particolarmente interessanti gli appuntamenti odierni. Difatti, le FP3 ci diranno ancora di più circa i ritmi di ogni vettura in vista della gara di ...

SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONZA I risultati ? - SkySportF1 : ? SAINZ FIRMA LE SECONDE LIBERE A MONZA I RISULTATI ? - CarloCalenda : SÌ ALL’ITALIA DEI SÌ. Domani mattina alle 11.30 saremo in diretta collegati da tanti luoghi simbolo d’Italia per… - 20848cc9dd83422 : @Presa_Diretta @RaiTre Questo non acadera mai in Italia perché che sempre qualquno che li conviene non cambiare. - zazoomblog : F1 GP Italia Monza 2022 qualifiche in chiaro oggi in tv: canale orario e diretta streaming - #Italia #Monza… -