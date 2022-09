Continua la corsa di The Flash 8 su Italia1 con 4 nuovi episodi e l’impulsività di Bart: anticipazioni 10 settembre (Di sabato 10 settembre 2022) The Flash 8 Continua la sua maratona su Italia1 e andrà avanti fino al prossimo 1 ottobre quando ci saluterà con gli ultimi episodi in attesa del gran finale (di scena negli Usa nei prossimi mesi). Le cose per Barry e i suoi non si mettono bene e mentre la linea temporale subisce nuovi sbalzi, l’impulsività di Bart rischia di peggiorare le cose causando la morte di persone innocenti. Ad andare in onda oggi, 10 settembre, nel pomeriggio di Italia1 saranno gli episodi 6, 7, 8 e 9 di The Flash 8 dal titolo, rispettivamente, Disturbo impulsivo eccessivo, Lockdown, La prossima volta il fuoco e Fantasmi in cui, dopo la cerimonia di rinnovo delle promesse di matrimonio dei propri genitori, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Thela sua maratona sue andrà avanti fino al prossimo 1 ottobre quando ci saluterà con gli ultimiin attesa del gran finale (di scena negli Usa nei prossimi mesi). Le cose per Barry e i suoi non si mettono bene e mentre la linea temporale subiscesbalzi,dirischia di peggiorare le cose causando la morte di persone innocenti. Ad andare in onda oggi, 10, nel pomeriggio disaranno gli6, 7, 8 e 9 di The8 dal titolo, rispettivamente, Disturbo impulsivo eccessivo, Lockdown, La prossima volta il fuoco e Fantasmi in cui, dopo la cerimonia di rinnovo delle promesse di matrimonio dei propri genitori, ...

