“Ci sono morti e feriti”. Strage sulla ferrovia, due treni si scontrano a oltre 100 chilometri orari: soccorsi sul posto (Di sabato 10 settembre 2022) Violento scontro tra due treni, drammatico il bilancio in seguito all’incidente. Erano le 21,30 quando nei pressi della città di Novska in Croazia un treno merci e uno passeggeri si sono violentemente scontrati sui binari di percorrenza. Al momento si registrano 6 morti e 11 feriti. Scontro tra due treni in Croazia, drammatico il bilancio. Non 3 bensì 6 i morti registrati fino a questo momento, e 11 i feriti trasportati negli ospedali delle città di Slavonski, Brod, Pakrac e Nova Gradiska. La direzione della Protezione civile croata ha annunciato che squadre mediche, vigili del fuoco e agenti di polizia si sono recati sul luogo dell’incidente. Scontro tra due treni in Croazia. Drammatico il bilancio: 6 morti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Violento scontro tra due, drammatico il bilancio in seguito all’incidente. Erano le 21,30 quando nei pressi della città di Novska in Croazia un treno merci e uno passeggeri siviolentemente scontrati sui binari di percorrenza. Al momento si registrano 6e 11. Scontro tra duein Croazia, drammatico il bilancio. Non 3 bensì 6 iregistrati fino a questo momento, e 11 itrasportati negli ospedali delle città di Slavonski, Brod, Pakrac e Nova Gradiska. La direzione della Protezione civile croata ha annunciato che squadre mediche, vigili del fuoco e agenti di polizia sirecati sul luogo dell’incidente. Scontro tra duein Croazia. Drammatico il bilancio: 6...

Croazia: scontro fra treni, almeno 3 morti e 11 feriti Alcuni feriti sono gravi, ma, sottolinea il primo ministro, nessuno corre pericolo di vita. Plenkovic ha aggiunto di non sapere se qualcun altro è morto. La notizia è stata diffusa dalla televisione ... Impatto tra due treni in Croazia, 3 morti e 11 feriti Un treno passeggeri e un treno merci si sono scontrati nella Croazia centrale. Il bilancio è di almeno 3 morti e 11 feriti.