Cadice-Barcellona interrotta per un malore di un tifoso: silenzio e angoscia nello stadio (Di sabato 10 settembre 2022) Momenti di grande apprensione nel corso di Cadice-Barcellona, match valevole per la quinta giornata della Liga 2022/2023. La partita è stata interrotta intorno all'ottantesimo minuto per un malore di un tifoso dietro alla porta del Cadice con il punteggio fermo sul 2-0 in favore degli ospiti (gol di De Jong e Lewandowski). Impressionante il silenzio e l'angoscia di tutto lo stadio e dei giocatori, una situazione delicata. La partita è al momento ferma. Dopo oltre venti minuti l'arbitro ha fatto rientrare le due squadre nel tunnel, segno che la situazione è estremamente delicata. Seguiranno aggiornamenti. SportFace.

