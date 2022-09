Cadice-Barcellona interrotta: malore sugli spalti, il portiere lancia un defibrillatore | VIDEO (Di sabato 10 settembre 2022) Si sta giocando la giornata di Liga spagnola, il Barcellona si candida ad un ruolo da grande protagonista. I blaugrana sono stati protagonisti sul mercato e la squadra è nettamente più forte soprattutto per l’arrivo di un attaccante come Lewandowski. La squadra è in campo contro il Cadice e la partita è stata interrotta sullo 0-2. Doppio vantaggio del Barcellona con de Jing e Lewandowski, poi la sospensione. Il motivo? Il malore accusato da un tifoso sugli spalti. Il portiere del Cadice, Jeremias Ledesma ha lanciato un defibrillatore verso gli spalti per accelerare i tempi. Emergenza durante Cadice-Barcellona: un tifoso avverte un ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 settembre 2022) Si sta giocando la giornata di Liga spagnola, ilsi candida ad un ruolo da grande protagonista. I blaugrana sono stati protagonisti sul mercato e la squadra è nettamente più forte soprattutto per l’arrivo di un attaccante come Lewandowski. La squadra è in campo contro ile la partita è statasullo 0-2. Doppio vantaggio delcon de Jing e Lewandowski, poi la sospensione. Il motivo? Ilaccusato da un tifoso. Ildel, Jeremias Ledesma hato unverso gliper accelerare i tempi. Emergenza durante: un tifoso avverte un ...

