(Di sabato 10 settembre 2022) Il famoso imprenditore Flavio, ha rilasciato le seguenti parole tramite i propri canali social, in risposta a coloro che lo hanno criticato recentemente. Molti followers siscagliati...

Pall_Gonfiato : #Briatore si sfoga contro i detrattori: “Sono io il più criminalizzato. Pieno di incoerenti” - LiberaTvTicino : Briatore si sfoga: 'Avete mai visto un povero creare posti di lavoro? Ai ricchi rompono anche il c***o' -

Così Flavio. E' uno dei soci proprietari della discoteca di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, danneggiata dal maltempo e siin un video postato sui social . Il nubifragio, che si è ...'Non riesco a capire perché tanto rancore - si chiedere- . Il Twiga dà lavoro a 150 ...Dopo la polemica esplosa per le sue parole, Flavio Briatore ha spiegato il senso del suo discorso e della sua rabbia ...L'imprenditore italiano si sfoga dopo le polemiche: "C'è una rabbia sociale enorme. È dovuta intervenire la polizia" ...