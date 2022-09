Ancona | si ubriaca | rischia il coma etilico e viene salvato Esce dall’ospedale e torna a bere | nuovo malore

(Di sabato 10 settembre 2022) Adun uomo è stato soccorso due volte nel giro di 24 ore a causa del suo pesante stato di alterazione alcolica, vicino al. Il 49enne, già noto per i suoi problemi di abuso di alcool, aveva giàto di perdere i sensi in mattinata, e per questo motivo era stato portato in pronto soccorso. Dopo essere stato dimessole Torrette ha ricominciato a. L’uomo è stato rinvenuto la sera stessa tra i giochi per bambini nella pineta al Passetto privo di sensi: è stato quindi portato ancora una volta in ospedale per le cure del caso.

AnconaToday

