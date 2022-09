Van Aert pensa di partecipare al prossimo Giro d’Italia? (Di venerdì 9 settembre 2022) Pronto ad affrontare le due classiche canadesi prima di partire per l’Australia per l’appuntamento del Mondiale in cui spera di vestirsi di arcobaleno, Wout Van Aert comincia a pensare alla stagione 2023. E avrebbe voglia di cambiare i piani per prendere parte a nuove corse. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022: i convocati della Germania maschile e femminile Van Aert al Giro d’Italia? Il belga apre a questa possibilità Intervistato da WielerFlits, il fenomeno belga ha così commentato: “Mi piacerebbe cambiare il piano di stagione, fare qualche variazione perché nelle ultime annate la preparazione è stata la stessa. Ad esempio correre il Giro d’Italia o la Vuelta a España per passare un’estate diversa. Ne parleremo con la squadra, ma se dovessi tornare al Tour ... Leggi su blogciclismo (Di venerdì 9 settembre 2022) Pronto ad affrontare le due classiche canadesi prima di partire per l’Australia per l’appuntamento del Mondiale in cui spera di vestirsi di arcobaleno, Wout Vancomincia are alla stagione 2023. E avrebbe voglia di cambiare i piani per prendere parte a nuove corse. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022: i convocati della Germania maschile e femminile Vanal? Il belga apre a questa possibilità Intervistato da WielerFlits, il fenomeno belga ha così commentato: “Mi piacerebbe cambiare il piano di stagione, fare qualche variazione perché nelle ultime annate la preparazione è stata la stessa. Ad esempio correre ilo la Vuelta a España per passare un’estate diversa. Ne parleremo con la squadra, ma se dovessi tornare al Tour ...

lorenzopoz93 : domandina/giochino pour parler: il Van Aert del Tour avrebbe potuto vincerla questa Vuelta? io mi sbilancio e dico si ??#EurosportCICLISMO - zazoomblog : Ciclismo Wout van Aert: “Nel 2023 potrei cambiare programma e fare il Giro d’Italia” - #Ciclismo #Aert: #potrei… - nigi72 : Vedremo mai in un grande giro MVDP, pogacar, remco,van aert, e vingegaard contemporaneamente?è chiedere troppo?#Eurosportciclismo - amicofracito : RT @SpazioCiclismo: Il fenomeno belga non scarta la possibilità di inserire il #Giro106 nel suo programma. - SpazioCiclismo : Il fenomeno belga non scarta la possibilità di inserire il #Giro106 nel suo programma. -