Uefa Champions League, Napoli-Liverpool 4-1 : Commento Tecnico-Statistico (Di venerdì 9 settembre 2022) Per la prima giornata della Fase a Gironi della Uefa Champions League, Napoli-Liverpool 4-1 (primo tempo 3-0). Azioni salienti (conclusioni verso la porta, entro l'area di rigore avversaria) 11-7; 6-3, primo tempo; 5-4, secondo tempo. Percentuali realizzative: 36% - 14%. Napoli devastante. Nella prima mezz'ora 2-0. Ma azioni salienti (clamorose) 5-0. Con palo, rigore non trasformato, salvataggio sulla linea. Osimhen immarcabile. Khvicha straripante. Anguissa, Lobotka Zielinski dominanti. E tutti gli altri, pure. Calcio stellare. Il Liverpool riemerge, poi, con Salah, Van Dijck, Elliot. Nel secondo tempo, altre prodezze azzurre. Con Anguissa. Il commovente Simeone. Lo strepitoso Zielinski. Uno dei pochi a non arrendersi è Luis Diaz. Che mette in evidenza anche il ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Per la prima giornata della Fase a Gironi della4-1 (primo tempo 3-0). Azioni salienti (conclusioni verso la porta, entro l'area di rigore avversaria) 11-7; 6-3, primo tempo; 5-4, secondo tempo. Percentuali realizzative: 36% - 14%.devastante. Nella prima mezz'ora 2-0. Ma azioni salienti (clamorose) 5-0. Con palo, rigore non trasformato, salvataggio sulla linea. Osimhen immarcabile. Khvicha straripante. Anguissa, Lobotka Zielinski dominanti. E tutti gli altri, pure. Calcio stellare. Ilriemerge, poi, con Salah, Van Dijck, Elliot. Nel secondo tempo, altre prodezze azzurre. Con Anguissa. Il commovente Simeone. Lo strepitoso Zielinski. Uno dei pochi a non arrendersi è Luis Diaz. Che mette in evidenza anche il ...

OptaPaolo : 10 - André Onana ha effettuato 10 parate in #InterBayern, più di ogni altro portiere dell'Inter in una gara di UEFA… - juventusfc : I convocati per la prima fase della UEFA Champions League ???? #UCL - juventusfc : 1?? Il nostro percorso in #UCL è iniziato. ?? UEFA Champions League ?? @PSG_inside ?? Parc des Princes ? 21:00 ??… - marcodemartini5 : @NoMoreLimone @DucaAndrea85 Pif non può avere due squadre secondo le regole Uefa Champions league. L unica spera… - EugenioMaro33 : @iamfakeC Ma infatti ci sono un sacco di gabole per evitare sanzioni, comunque ho letto che nel 2017 la Uefa dichia… -

'Morte della Regina, Rangers - Napoli a rischio rinvio' Secondo il protocollo London Bridge, dopo la morte della regina Elisabetta II, il Regno Unito dovrebbe osservare un periodo di lutto di dieci giorni, attività sportive ... Il Rangers sulla sfida contro il Napoli: 'Dovrebbe svolgersi regolarmente' Rinviato il prossimo turno del campionato scozzese a causa della morte della Regina Elisabetta. Il Rangers ha comunicato che 'sono in corso delle discussioni tra UEFA, Polizia scozzese e Rangers in merito alla partita. L'ipotesi più probabile è che si giochi. Al momento la gara dovrebbe svolgersi regolarmente alla data e all'orario previsti' , si legge nella ... UEFA.com Fantasy Football Champions League: scelte popolari e outsider Thibaut Courtois o Pau López João Cancelo o Ivan Perišic Vinícius Júnior o Piotr Zielinski Erling Haaland o Lionel Messi UEFA.com analizza alcuni dei dubbi dei fantallenatori. Cosa guardare alla seconda giornata di UEFA Champions League Il Liverpool ospita l'Ajax dopo una pesante sconfitta, mentre Erling Haaland e Robert Lewandowski riaffrontano la loro ex squadra. Secondo il protocollo London Bridge, dopo la morte della regina Elisabetta II, il Regno Unito dovrebbe osservare un periodo di lutto di dieci giorni, attività sportive ...Rinviato il prossimo turno del campionato scozzese a causa della morte della Regina Elisabetta. Il Rangers ha comunicato che 'sono in corso delle discussioni tra, Polizia scozzese e Rangers in merito alla partita. L'ipotesi più probabile è che si giochi. Al momento la gara dovrebbe svolgersi regolarmente alla data e all'orario previsti' , si legge nella ... Seconda giornata di Champions League: anteprima partita per partita Thibaut Courtois o Pau López João Cancelo o Ivan Perišic Vinícius Júnior o Piotr Zielinski Erling Haaland o Lionel Messi UEFA.com analizza alcuni dei dubbi dei fantallenatori.Il Liverpool ospita l'Ajax dopo una pesante sconfitta, mentre Erling Haaland e Robert Lewandowski riaffrontano la loro ex squadra.