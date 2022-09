Ucraina, Kiev continua la controffensiva: Siamo alle porte di un centro logistico chiave (Di venerdì 9 settembre 2022) La decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 settembre 2022. Entrerà in vigore il giorno della sua adozione e si applicherà a partire dal 12 settembre 2022. Ore 09:40 - Il primo ... Leggi su corriere (Di venerdì 9 settembre 2022) La decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 settembre 2022. Entrerà in vigore il giorno della sua adozione e si applicherà a partire dal 12 settembre 2022. Ore 09:40 - Il primo ...

fattoquotidiano : ?? «Toni Capuozzo è un eccellente giornalista, scrittore, inviato “contro la guerra” ha criticato l'invio di armi a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Secondo Kiev sono 2,5 milioni le persone deportate in Russia. Dall'inizio dell'invasione, '383 bambini uc… - Agenzia_Ansa : Il viceambasciatore ucraino presso l'Onu ha detto al Consiglio di sicurezza che sono 2,5 milioni le persone deporta… - Eleda59 : RT @ultimenotizie: Il giornalista freelance italiano, Mattia Sorbi, è stato salvato dalle forze russe a Kherson, in #Ucraina. Era stato fat… - Teo79344044 : @borghi_claudio No, non lo capiscono. Ma d'altronde cosa c'è da aspettarsi da gente che credeva al ghost di kiev o… -