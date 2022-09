Tiro a volo, Europei Larnaca 2022: Lodde, Cassandro e Bacosi in semifinale (Di venerdì 9 settembre 2022) Si è conclusa la seconda giornata di qualificazione per quanto riguarda lo skeet individuale agli Europei di Tiro a volo di Larnaca, a Cipro, con gli ultimi 50 piattelli dopo i 75 di ieri. Dopo la grande giornata di ieri con soli due errori, Luigi Lodde centra l’accesso diretto alle semifinali di questo pomeriggio con un 24-25 che valgono un 122/125 totale per il terzo posto in classifica. Accesso diretto anche per Diana Bacosi, con un doppio 23 che basta per chiudere tra le migliori otto dopo 125 piattelli (totale 116/125). Sono invece tre gli azzurri che sono stati costretti a passare per gli shoot off. Tammaro Cassandro firma un 49/50 (121/125) che vuol dire buon miglioramento rispetto a ieri, e per concludere la mattinata positiva è arrivata la qualificazione ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Si è conclusa la seconda giornata di qualificazione per quanto riguarda lo skeet individuale aglididi, a Cipro, con gli ultimi 50 piattelli dopo i 75 di ieri. Dopo la grande giornata di ieri con soli due errori, Luigicentra l’accesso diretto alle semifinali di questo pomeriggio con un 24-25 che valgono un 122/125 totale per il terzo posto in classifica. Accesso diretto anche per Diana, con un doppio 23 che basta per chiudere tra le migliori otto dopo 125 piattelli (totale 116/125). Sono invece tre gli azzurri che sono stati costretti a passare per gli shoot off. Tammarofirma un 49/50 (121/125) che vuol dire buon miglioramento rispetto a ieri, e per concludere la mattinata positiva è arrivata la qualificazione ...

ItalianAirForce : Congratulazioni ???? all’Aviere Scelto Sofia Littamè, atleta del Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare, diventata… - sportface2016 : Tiro a volo, Europei #Larnaca: #Lodde, #Bacosi e #Cassandro in semifinale per giocarsi medaglie e qualificazione a… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi e Lodde in semifinale! Iniziano gli shoot off con Cainero Bartolom… - Tot98723452 : Vedo il pallone calciato che arriva come una locomotiva e sono solo nel cielo mentre volo incontro al tiro e voi tr… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: Lodde a quota 97-100 Cassandro 96 in pedana c’è Rossetti. Bacosi c’è Cain… -