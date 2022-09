TFA sostegno VII ciclo: permessi diritto allo studio anno solare 2022. Nota Lombardia (Di venerdì 9 settembre 2022) L'ufficio Scolastico della Lombardia riapre i termini per la richiesta di permessi di diritto allo studio per il corso di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno (è in corso di svolgimento il VII ciclo). Questo permette ai docenti che sono stati nominati per supplenza o in ruolo nell'anno scolastico 2022/23 di potersi avvalere dei permessi - se spettanti - , in attesa di poter presentare la domanda per l'anno solare 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) L'ufficio Scolastico dellariapre i termini per la richiesta didiper il corso di specializzazione per il conseguimento del titolo di(è in corso di svolgimento il VII). Questo permette ai docenti che sono stati nominati per supplenza o in ruolo nell'scolastico/23 di potersi avvalere dei- se spettanti - , in attesa di poter presentare la domanda per l'2023. L'articolo .

