"Si dice che...". Volpe "silurata" si vedica di Signorini? Dove potrebbe andare dopo il Gf Vip (Di venerdì 9 settembre 2022) dopo il Grande Fratello Vip, prima da protagonista e poi da opinionista, Adriana Volpe potrebbe mettere in piedi un nuovo progetto. "Ci sta lavorando", svela Alberto Dandolo. La sua spifferata fa pensare a qualcosa che, ovviamente, abbia a che fare con il mondo della televisione. La Volpe è stata "silurata" da Signorini che l'ha mollata per questa edizione: niente Gf vip, al suo posto arriva Orietta Berti. Riconfermata, invece, Sonia Bruganelli (acerrima nemica della Volpe, le due hanno avuto un forte litigio in diretta). Nuova vita, professionale, per la Volpe. E Dandolo rimarca: "Punta a tornare a condurre una trasmissione sua e sta lavorando ad un progetto ancora top secret di cui sarebbe anche produttrice ed autrice…".

