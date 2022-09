Sciopero dei treni: previste cancellazioni di frecce, regionali e intercity (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella giornata di oggi 9 settembre sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di frecce, intercity e regionali di trenitalia in occasione dello Sciopero del personale di guida e di bordo, programmato dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre 2022. Gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello Sciopero. Macchinisti e capitreno incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. La protesta è stata proclamata unitariamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che prestano ogni giorno sui treni un servizio alla ... Leggi su zon (Di venerdì 9 settembre 2022) Nella giornata di oggi 9 settembre sonopossibilitotali e parziali diditalia in occasione dellodel personale di guida e di bordo, programmato dalle 9 alle 17 di venerdì 9 settembre 2022. Gli effetti, sempre in termini die ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello. Macchinisti e capitreno incroceranno le braccia dalle 9 alle 17. La protesta è stata proclamata unitariamente da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa “per gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che prestano ogni giorno suiun servizio alla ...

ilpost : Venerdì ci sarà uno sciopero nazionale dei macchinisti e capitreno di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia Tper - telodogratis : Ritardi, disagi e cancellazioni per lo sciopero dei treni: l’elenco dei garantiti - dario88manni : @Andrei_abere Che poi non sono assolutamente contrario allo sciopero, essendo un diritto dei lavoratori, ma non è c… - nuova_venezia : Treni, sciopero fino alle 17: cancellazioni per Frecce, regionali e Intercity. Ecco l’elenco dei viaggi garantiti - CorriereAlpi : Treni, sciopero fino alle 17: cancellazioni per Frecce, regionali e Intercity. Ecco l’elenco dei viaggi garantiti -