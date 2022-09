Scandalo a scuola in Campania, abusa di uno studente 12enne: professoressa in manette (Di venerdì 9 settembre 2022) È stata arrestata e ora si trova ai domiciliari la professoressa Antonella D.D., 38 anni, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un suo studente di 12 anni di una scuola media della provincia di Benevento. Le indagini sono partire dopo la denuncia avvenuta nel marzo scorso da parte del dirigente scolastico e dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 settembre 2022) È stata arrestata e ora si trova ai domiciliari laAntonella D.D., 38 anni, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un suodi 12 anni di unamedia della provincia di Benevento. Le indagini sono partire dopo la denuncia avvenuta nel marzo scorso da parte del dirigente scolastico e dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

