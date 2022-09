Sampdoria Milan, i convocati di Giampaolo: Colley non ce la fa (Di venerdì 9 settembre 2022) L’allenatore della Sampdoria Giampaolo ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Milan Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha reso nota la lista dei convocati per il match casalingo contro il Milan. Non ce la fa Colley, mentre recupera Quagliarella. Portieri: Audero, Contini, Ravaglia. Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Conti, Ferrari, Murillo, Murru. Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes. Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) L’allenatore dellaha diramato la lista deiin vista della partita contro ilMarco, allenatore della, ha reso nota la lista deiper il match casalingo contro il. Non ce la fa, mentre recupera Quagliarella. Portieri: Audero, Contini, Ravaglia. Difensori: Amione, Augello, Bereszynski, Conti, Ferrari, Murillo, Murru. Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes. Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

