Roma, la pandemia fa aumentare i tentati suicidi tra giovanissimi: i dati sono allarmanti (Di venerdì 9 settembre 2022) Sono sempre di più i ragazzini, spesso minorenni, che decidono di farla finita. Che pensano al suicidio, che si auto-lesionano, che vedono nella fine dell'esistenza quasi una via di fuga. Annoiati, stanchi, senza stimoli, in una realtà sempre in bianco e nero. Negli ultimi 10 anni gli accessi per ideazione suicidaria o tentato suicidio al Bambino Gesù di Roma sono cresciuti esponenzialmente, con aumento in particolare del 75% nei 2 anni della pandemia rispetto al biennio precedente. Quasi un caso ogni giorno. E la situazione resta allarmante. Perché sempre più giovani tentano il suicidio Come ha fatto sapere l'ospedale pediatrico di Roma, numerosi studi scientifici documentano che l'incidenza del suicidio e la prevalenza dei comportamenti suicidari è aumentata sia in ...

