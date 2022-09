Quel tocco di giallo della Ferrari a Monza

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il rosso non se ne va, ma c'è una tonalità nuova nella monoposto in pista nel gran premio d'Italia in questo fine settimana

ilpollomoro : @turbojr_ quel “figa” tocco di classe - CCKKI : @Aramcheck76 Si, lo sa, infatti, ma ci ha provato: fuori Conte, a Calenda/Renzi il compito di rubacchiare voti al c… - SmithWinsto : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Battute rigorosamente a macchina per quel tocco vintage che fa tanto chic. - laziofc5 : @s7evinkelevra__ Probabilmente Antonioli, al posto di Marchegiani, garantirebbe quel tocco di lazialità che stasera manca - sghi29 : @girmello Ma qui e lì hanno quel tocco in più ???? -

Corriere della Sera

Certo, Walemark non vale come gli esterni del Napoli, ma dalato stasera non è arrivato nessun ... Manda in porta Luis Alberto con undi fino, poi realizza il suo primo gol in biancoceleste, ...E calca il red carpet di Blonde con stile innato: smoking nero, capelli con la brillantina e occhiali da sole per proteggersi dai flash e per aggiungeredi mistero che si addice a un vero ... Festival di Venezia, i voti ai look: Brad Pitt divino (9), Ana de Armas cita Marilyn(5), Rocio Morales spenta... Sobri ed eleganti oppure estrosi e colorati, ma sempre rigorosamente abbinati all'outfit: i cappelli sono sempre stati una grande passione della Regina Elisabetta oltre che ...Il red carpet del film Blonde dedicato a Marilyn Monroe: l’eleganza senza tempo di Brad Pitt (9), Adrien Brody stile composto (8), Madalina Ghenea indossa Marilyn (7). Le pagelle dei look ...