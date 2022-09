“Quarto Grado”, al via stasera , venerdì 9 settembre, la XIV edizione (Di venerdì 9 settembre 2022) L’approfondimento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna sulla scomparsa di Angela Celentano e la vicenda di Liliana Resinovich Oggi, venerdì 9 settembre, in prima serata, su Retequattro, torna “Quarto Grado”, arrivato quest’anno alla 14esima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi, riprendono a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono la verità. In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri la vicenda di Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 agosto 1996 sul monte Faito. Una foto realizzata con il computer mostra come sarebbe oggi, a 29 anni, mentre spunta una nuova pista e una nuova speranza che arriva dal Sud America. Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022) L’approfondimento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna sulla scomparsa di Angela Celentano e la vicenda di Liliana Resinovich Oggi,, in prima serata, su Retequattro, torna “”, arrivato quest’anno alla 14esima. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, e la squadra del programma in onda sulla rete di Sebastiano Lombardi, riprendono a indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono la verità. In apertura dell’approfondimento a cura di Siria Magri la vicenda di Angela Celentano, la bambina scomparsa il 10 agosto 1996 sul monte Faito. Una foto realizzata con il computer mostra come sarebbe oggi, a 29 anni, mentre spunta una nuova pista e una nuova speranza che arriva dal Sud America. Al centro della puntata anche il caso di Liliana Resinovich, la ...

