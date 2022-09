Pinamonti: “Lo faccio prima di ogni partita”, c’entra il Napoli! (Di venerdì 9 settembre 2022) Andrea Pinamonti, attaccante appena acquistato dal Sassuolo, si è raccontato in un’intervista ai canali social della Lega Serie A nella quale ha ricordato anche il match tra Empoli e Napoli dello scorso anno, terminato con la vittoria in rimonta dei toscani per 3-2. FOTO: GETTY- Pinamonti-Sassuolo L’attaccante classe 1999 ha dichiarato: “Ho vissuto tanti bellissimi momenti. Il più recente, l’anno scorso, la doppietta e la rimonta col Napoli. Uno di quei giorni che ricorderò a lungo. prima di ogni partita mi riguardo i video di quella partita là, ogni volta che guardo il video mi vengono i brividi e mi carico in vista della gara successiva“ Poi sulla stagione con il club toscano: “La stagione ad Empoli è stata fondamentale per me perché venivo da un anno in cui ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 settembre 2022) Andrea, attaccante appena acquistato dal Sassuolo, si è raccontato in un’intervista ai canali social della Lega Serie A nella quale ha ricordato anche il match tra Empoli e Napoli dello scorso anno, terminato con la vittoria in rimonta dei toscani per 3-2. FOTO: GETTY--Sassuolo L’attaccante classe 1999 ha dichiarato: “Ho vissuto tanti bellissimi momenti. Il più recente, l’anno scorso, la doppietta e la rimonta col Napoli. Uno di quei giorni che ricorderò a lungo.dimi riguardo i video di quellalà,volta che guardo il video mi vengono i brividi e mi carico in vista della gara successiva“ Poi sulla stagione con il club toscano: “La stagione ad Empoli è stata fondamentale per me perché venivo da un anno in cui ...

