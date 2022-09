Peppa Pig, l’appello di Fratelli d’Italia alla Rai: “Non trasmetta l’episodio con due mamme, no all’indottrinamento gender” (Di venerdì 9 settembre 2022) Polemica sull’episodio «Famiglie» del cartone adorato dai piccoli di tutto il pianeta: mai prima d’ora, in 18 anni di storia, viene mostrato l’amore tra persone dello stesso sesso Leggi su lastampa (Di venerdì 9 settembre 2022) Polemica sul«Famiglie» del cartone adorato dai piccoli di tutto il pianeta: mai prima d’ora, in 18 anni di storia, viene mostrato l’amore tra persone dello stesso sesso

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - repubblica : FdI contro Peppa Pig, appello alla Rai: 'Non trasmettete l'episodio con due mamme. Inaccettabile indottrinamento ge… - _el_magpie_ : RT @DildoBaggjns: Peppa Pig con due mamme no incitazione allo stupro si - sorrynotsor_ry : RT @DildoBaggjns: Peppa Pig con due mamme no incitazione allo stupro si -