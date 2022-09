Palermo vince contro la corazzata Genoa Un super Brunori e Pigliacelli

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ilal Barbera 1 a 0la. Una partita bellissima con una cornice di pubblico da brividi.Con un nuovo record stagionale di spettatori, ben 23.600 presenti ad assistere alla gara.Unche inizia bene, spedito, con una manovra abbastanza fluida, ma ilcresce e la partita diventa bellissima.Azioni da gol nitide e anche qualche spreco di troppo da entrambe le parti. Ma questa sera ilè ordinato in difesa, più attento, quasi consapevole degli errori disastrosi commessi nelle scorse partite.La partita molto gradevole, ma ildalla sua parte oltre il 12 esimo uomo in campo, il Barbera, ha une un sontuoso ...

Lega_B : Il Palermo vince il big match del venerdì sera con un gol del solito Matteo Brunori ?? #SerieBKT - Grifoni_BCN : RT @Lega_B: Il Palermo vince il big match del venerdì sera con un gol del solito Matteo Brunori ?? #SerieBKT - Cicciocenti : RT @Lega_B: Il Palermo vince il big match del venerdì sera con un gol del solito Matteo Brunori ?? #SerieBKT - SimoneAzzarello : RT @Lega_B: Il Palermo vince il big match del venerdì sera con un gol del solito Matteo Brunori ?? #SerieBKT - eudamone_ : RT @Lega_B: Il Palermo vince il big match del venerdì sera con un gol del solito Matteo Brunori ?? #SerieBKT -

- Al Barbera ildi Corini si impone 1 - 0 sul Genoa di Blessin nell'anticipo della quinta giornata di Serie B. Decide Brunori nella ripresa. I rosanero con questa vittoria si portano a 7 punti in classifica, ...Al Barbera proiettano il solito film. Brunori segna e il. La stagione scorsa, in Serie C, i tifosi l'hanno visto quasi tutte le partite, merito dei 25 gol dell'attaccante. Quest'anno meno, almeno fin qui, ma intanto un guizzo dell'ex Entella ...Il Palermo vince al Barbera 1 a 0 contro la corazzata Genoa. Una partita bellissima con una cornice di pubblico da brividi.Con un nuovo record stagionale di spettatori, ben 23.600 presenti ad ..."Era fondamentale vincere davanti alla nostra gente perché dà consapevolezza del lavoro che facciamo durante la settimana..