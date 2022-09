Napoli, Spalletti: "Spezia? Voglio massima concentrazione, dispiace per Osimhen, ho sostituti all'altezza" (Di venerdì 9 settembre 2022) Spalletti: "Centrocampo forte, Zielinski sta giocando molto bene, Voglio la massima concentrazione, dispiace per Osimhen, ho sostituti all'altezza" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con lo Spezia. Queste le sue parole: - Napoli-Spezia importante come Napoli-Liverpool? "Sono d'accordo. Per scrivere pagine importanti, bisogna essere concentrati, sempre. Confido in una prestazione importante. –afferma Spalletti come riportato da NapoliMagazine.Com - Dobbiamo disputare una buona partita". - Come sta Osimhen? "Mi ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 9 settembre 2022): "Centrocampo forte, Zielinski sta giocando molto bene,laper, hoall'" Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con lo. Queste le sue parole: -importante come-Liverpool? "Sono d'accordo. Per scrivere pagine importanti, bisogna essere concentrati, sempre. Confido in una prestazione importante. –affermacome riportato daMagazine.Com - Dobbiamo disputare una buona partita". - Come sta? "Mi ...

