Morte Regina Elisabetta | primo discorso di Carlo III | da Harry e Meghan a Camilla | cosa ha detto

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il neo ReIII e la sorella Anna sono stati gli unici giunti al capezzale dellaII prima dellasopraggiunta “serenamente”. A rivelarlo in queste ore sono i media britannici secondo i quali i figli minori Andrea ed Edoardo con la moglie Sophie, e il principe William non sarebbero riusciti ad... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.