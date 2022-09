Morte Regina Elisabetta, consultazioni della UEFA: a rischio Rangers-Napoli (Di venerdì 9 settembre 2022) La Morte improvvisa della Regina Elisabetta provoca non pochi stravolgimenti nel calendario del calcio europeo. Dopo il rinvio a data da destinarsi del 7° turno della Premier League e della Scottish League, la UEFA ha aperto ufficialmente le consultazioni in merito alla decisione di rinviare le gare europee riguardanti le squadre britanniche oppure posticipare l’intero turno infrasettimanale di Champions League, Europa League e Conference League. A rischio quindi la partita tra Rangers Glasgow e Napoli, in calendario martedì 13 settembre alle 21.00 ad Ibrox Stadium. Al momento non ci sono comunicazioni in merito mentre già ieri, subito dopo che si è sparsa la voce della ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 settembre 2022) Laimprovvisaprovoca non pochi stravolgimenti nel calendario del calcio europeo. Dopo il rinvio a data da destinarsi del 7° turnoPremier League eScottish League, laha aperto ufficialmente lein merito alla decisione di rinviare le gare europee riguardanti le squadre britanniche oppure posticipare l’intero turno infrasettimanale di Champions League, Europa League e Conference League. Aquindi la partita traGlasgow e, in calendario martedì 13 settembre alle 21.00 ad Ibrox Stadium. Al momento non ci sono comunicazioni in merito mentre già ieri, subito dopo che si è sparsa la voce...

