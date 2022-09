L'omaggio di Roma alla regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - "God save the Queen Elisabeth II 1926-2022. Lunga vita a Sua Maestà il cielo accolga la sua anima", "Cara regina come dicono i persiani: che la tua anima sia gioiosa", "Riposa in pace con il tuo 'per sempre' Filippo" e "The world has lost the Queen". Sono questi alcuni dei messaggi lasciati oggi da almeno un centinaio di persone, tra inglesi residenti a Roma e italiani amanti della regina Elisabetta II, davanti al portone principale dell'Ambasciata Britannica in via XX Settembre. Insieme ai messaggi anche tanti mazzi di fiori: rose bianche, rose rosa e margherite bianche e colorate in onore della regina, morta a Balmoral, in Scozia. Tanti anche i curiosi che sono passati senza però firmare il registro dei messaggi per Elisabetta II. "In tutta la mia vita è stata un'icona da ... Leggi su agi (Di venerdì 9 settembre 2022) AGI - "God save the Queen Elisabeth II 1926-2022. Lunga vita a Sua Maestà il cielo accolga la sua anima", "Caracome dicono i persiani: che la tua anima sia gioiosa", "Riposa in pace con il tuo 'per sempre' Filippo" e "The world has lost the Queen". Sono questi alcuni dei messaggi lasciati oggi da almeno un centinaio di persone, tra inglesi residenti ae italiani amanti dellaII, davanti al portone principale dell'Ambasciata Britannica in via XX Settembre. Insieme ai messaggi anche tanti mazzi di fiori: rose bianche, rose rosa e margherite bianche e colorate in onore della, morta a Balmoral, in Scozia. Tanti anche i curiosi che sono passati senza però firmare il registro dei messaggi perII. "In tutta la mia vita è stata un'icona da ...

gualtierieurope : Oggi a Porta S. Paolo rinnoviamo l’omaggio alle donne e agli uomini che lottarono e diedero la vita per difendere l… - mickshardana : Domani, in mattinata, il Presidente Della Repubblica, Sergio #Mattarella, riceverà la nazionale di pallavolo campio… - LFrankllin : RT @QuinziUgo: @rusembitaly si trova a Roma, Via Gaeta 5. Propongo ufficialmente a @gualtierieurope di fare una cosa buona da Sindaco: cam… - MaArquerosValer : Da Roma mio Omaggio a SALVADOR ALLENDE .(11 settembre).Le cause giuste hanno nomi di uomini giusti, ma non prevedon… - MaArquerosValer : Da Roma mio Omaggio a SALVADOR ALLENDE .(11 settembre).Le cause giuste hanno nomi di uomini giusti, ma non prevedon… -