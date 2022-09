La Corea del Nord si autoproclama “potenza nucleare”: “Potremo sferrare attacchi atomici preventivi in caso di minaccia” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Lo status del nostro Paese come potenza dotata di arsenale nucleare è irreversibile”. Con queste parole il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha annunciato la nuova legge con la quale Pyongyang, poche ore prima del 74esimo anniversario della fondazione della Repubblica Democratica Popolare, si autoproclama “potenza nucleare”. Non solo un atto formale, quello del Regno eremita, dato che nel nuovo testo imposto dal regime è prevista anche la possibilità di sferrare attacchi atomici preventivi se sarà rilevata qualsiasi tipo di minaccia alla sua integrità. Così, fanno sapere i vertici del governo, la Corea del Nord non negozierà più con nessuno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) “Lo status del nostro Paese comedotata di arsenaleè irreversibile”. Con queste parole il dittatore delladel, Kim Jong-un, ha annunciato la nuova legge con la quale Pyongyang, poche ore prima del 74esimo anniversario della fondazione della Repubblica Democratica Popolare, si”. Non solo un atto formale, quello del Regno eremita, dato che nel nuovo testo imposto dal regime è prevista anche la possibilità dise sarà rilevata qualsiasi tipo dialla sua integrità. Così, fanno sapere i vertici del governo, ladelnon negozierà più con nessuno ...

