FdI contro Peppa Pig per l’episodio con due mamme: «La Rai non lo trasmetta, è indottrinamento gender» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il responsabile Cultura del partito di Meloni: «Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli». Ma la Rai non può ancora trasmetterlo in chiaro Leggi su corriere (Di venerdì 9 settembre 2022) Il responsabile Cultura del partito di Meloni: «Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli». Ma la Rai non può ancora trasmetterlo in chiaro

repubblica : FdI contro Peppa Pig, appello alla Rai: 'Non trasmettete l'episodio con due mamme. Inaccettabile indottrinamento ge… - brandobenifei : Dalla #destra enormi bugie sul tetto al prezzo dell'energia. Dicono che 'la sinistra è contro il price cap', ma son… - marcodimaio : Salvini si schiera contro le sanzioni alla Russia, tiepide le prese di distanza degli alleati. Riflettano gli elet… - retismagister : @MarottaMahalufe Se è per quello, la campagna contro la Meloni e FdI è ancora più virulenta; con ciò non mi viene v… - PSpagnoletta : RT @GioielloEgidio: Contro ogni pronostico, penso che FdI al momento del voto non avrà quel successo travolgente che prevedono i sondaggi.… -