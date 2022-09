Elodie | al vestito manca una pezzo e il seno è completamente di fuori | L’outfit estremo ipnotizza

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 9 settembre 2022)continua a far parlare di sé, ma questa volta non per questioni sentimentali; la cantante sconvolge tutti con il suo outfit: ildi(fonte web), la relazione con Iannone è confermatasta riempendo da tutta quest’estate moltissime pagine di giornali di gossip con le sue presunte, ora confermate, relazioni sentimentali. Proprio in questi giorni l’abbiamo potuta vedere sfilare in splendida forma sul Red Carpet più in voga del momento. In occasione della Mostra del cinema di Venezia, la cantante ha sfilato in qualità di attrice di Ti mangio il cuore, la pellicola che debutterà nelle sale il prossimo 22 settembre, con la regia di Pippo Mezzapesa. Per tutti i mesi che hanno ...