Elezioni, Giuseppe Conte a Sky Tg24: "Su campo largo scelta cinica del Pd, ma hanno sbagliato i calcoli"

"Il PD con quella scelta, una scelta cinica e opportunista, perché è inutile girarci intorno, evidentemente hanno pensato di abbracciare un campo largo dove hanno preferito Calenda, Gelmini, Carfagna, Tabacci, Di Maio, di tutto di più… e cinicamente hanno pensato di avvantaggiarsi anche del nostro consenso che hanno giudicato in calo. hanno fatto un calcolo sbagliato, questo gruppo dirigente ne deve rispondere". Lo ha detto a Sky Tg24 Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ospite a Casa Italia su Sky Tg24.

