Dramma per Elettra Lamborghini, guasto all'aereo su cui viaggiava, freni rotti: come stanno lei e il marito Afrojack (Di venerdì 9 settembre 2022) Grande paura per Elettra Miura Lamborghini ed il marito Afrojack. La coppia, che nel weekend si trovava su un aereo diretta verso casa, è rimasta vittima di un incidente: a causa del maltempo è stato infatti necessario ricorrere ad un atterraggio di emergenza che, però, non è andato affatto liscio. Elettra Lamborghini, atterraggio d'emergenza sul prato A parlare di quanto è accaduto è proprio Elettra Miura Lamborghini, che ha pubblicato alcune stories direttamente dalla stazione di polizia in cui lei e il marito sono stati portati dopo i fatti. Attraverso le stories di Instagram la cantante ha raccontato cosa hanno dovuto subire: mentre erano in volo sono dovuti passare attraverso una violenta turbolenza che ha portato i piloti a ...

