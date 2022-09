Atalanta-Cremonese | le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

A centrocampo Pobega darà un turno di riposo a Bennacer In attacco non è esclusa una partenza dal primo minuto di Origi; anche Diaz potrebbe trovare una maglia da titolare, ...SERIE A, 6A GIORNATA Sabato 10 Settembre NAPOLI - SPEZIA: ore 15 (Dazn) INTER - TORINO: ore 18 (Dazn) SAMPDORIA - MILAN: ore 20:45 (Sky, Dazn) Domenica 11 Settembre: ore 12:30 (...Il Napoli ospita lo Spezia, l'Inter il Torino. Milan impegnato sul campo della Sampdoria, la Roma va a Empoli. Lazio e Juve tra le mura amiche rispettivamente contro Verona e Salernitana ...Il ‘Mondo’ e una delle sue partite, quella tra i nerazzurri e la squadra di Cremona: il ricordo di Clara “Cremona è il posto in cui papa andò da bambino, contro il volere di mia nonna perchè in quegli ...