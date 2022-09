Agricoltura: bio e con meno consumo di acqua, la 'ricetta' del Biodistretto del riso piemontese (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Labitalia) - Promuovere e valorizzare la produzione biologica e la biodiversità agraria, producendo riso bio e consumando così meno acqua. E' l'obiettivo del Biodistretto del riso piemontese, associazione che nasce nel cuore della Baraggia, a cavallo tra le province di Vercelli e Biella. "Il nostro progetto -racconta ad Adnkronos/Labitalia Giuseppe Goio, produttore del Biodistretto- nasce dalla volontà di un coeso gruppo di agricoltori bio, con l'obiettivo di valorizzare e diffondere l'Agricoltura biologica, intesa non solo come semplice pratica agronomica, ma anche come progetto culturale di un modello sostenibile per la gestione delle risorse. Come l'acqua, e come scelta utile alla sicurezza ed alla ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Labitalia) - Promuovere e valorizzare la produzione biologica e la biodiversità agraria, producendobio e consumando così. E' l'obiettivo deldel, associazione che nasce nel cuore della Baraggia, a cavallo tra le province di Vercelli e Biella. "Il nostro progetto -racconta ad Adnkronos/Labitalia Giuseppe Goio, produttore del- nasce dalla volontà di un coeso gruppo di agricoltori bio, con l'obiettivo di valorizzare e diffondere l'biologica, intesa non solo come semplice pratica agronomica, ma anche come progetto culturale di un modello sostenibile per la gestione dellerse. Come l', e come scelta utile alla sicurezza ed alla ...

