“Un intervento chirurgico”. Grande preoccupazione per Massimiliano Rosolino e Natalia Titova (Di giovedì 8 settembre 2022) Massimiliano Rosolino preoccupato per l’intervento della mamma. Il campione di nuoto e noto personaggio televisivo è solito condividere con i suoi follower i momenti della sua giornata. Sono numerosi gli scatti sia della sua vita professionale che di quella privata. Ed allora eccolo in piscina, in vacanza e con la moglie Natalia Titova e le figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Uno dei suo scatti, però, ha provocato numerose polemiche. Proprio mentre sulla Marmolada erano ancora in corso le ricerche dei dispersi dopo il crollo del ghiacciaio Massimiliano Rosolino ha postato una foto sorridente mentre era a Canazei. Il commento “Chi non ride non vince” ha scatenato la reazione di moltissime persone che hanno trovato “vergognoso” e “indecente” la foto scattata. Come ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 settembre 2022)preoccupato per l’della mamma. Il campione di nuoto e noto personaggio televisivo è solito condividere con i suoi follower i momenti della sua giornata. Sono numerosi gli scatti sia della sua vita professionale che di quella privata. Ed allora eccolo in piscina, in vacanza e con la mogliee le figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Uno dei suo scatti, però, ha provocato numerose polemiche. Proprio mentre sulla Marmolada erano ancora in corso le ricerche dei dispersi dopo il crollo del ghiacciaioha postato una foto sorridente mentre era a Canazei. Il commento “Chi non ride non vince” ha scatenato la reazione di moltissime persone che hanno trovato “vergognoso” e “indecente” la foto scattata. Come ...

romeoagresti : Intervento chirurgico per #Pogba: meniscectomia. Decisione presa dopo le ultime prove ?????? @GoalItalia - GiovaAlbanese : Il test di stamattina non è andato bene: #Pogba si sta sottoponendo a intervento chirurgico. #Juventus - romeoagresti : #Allegri perfetto su #Pogba. Il giocatore ha optato per la terapia conservativa. Lecito, non si può obbligare un gi… - GiacomoSala99 : RT @inte9r: COMUNICATO ?? L'Inter comunica che il giocatore Nicolò Barella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione e… - SickBoy1987 : RT @inte9r: COMUNICATO ?? L'Inter comunica che il giocatore Nicolò Barella è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione e… -